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Форвард Наполи покинул расположение сборной

Форвард Наполи покинул расположение сборной
20:17 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Польский форвард Аркадиуш Милик покинул расположение национальной сборной из-за проблем со здоровьем.

Нападающий "Наполи" Аркадиуш Милик покинул расположение сборной Польши, которая готовится к отборочным матчам Евро-2020 против команд Израиля и Словении.

Причиной тому стала травма живота. Форвард вернулся в Неаполь и в ближайшие дни будет обследован клубными врачами, которые оценят как долго он будет оставаться вне игры.

Предполагается, что это рецидив повреждения, которое не позволило поляку сыграть с "Дженоа" (0:0) в поединке Серии А на прошлых выходных.

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Как сообщает итальянская пресса, Милик, скорее всего, пропустит следующий матч "Наполи" против "Милана", который запланирован на 23 ноября после международной паузы. В текущем сезоне в составе партенопейцев 25-летний Аркадиуш Милик забил пять мячей в матчах Серии А.

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Сборная Польши, ФК Наполи, Футбол, Новости футбола, Аркадиуш Милик.
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