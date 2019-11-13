Венгер получил руководящую должность в ФИФА

Новости спорта:Французский специалист Арсен Венгер назначен на пост руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола.

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер назначен на пост руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола, сообщается на официальном сайте организации.

Венгер будет заниматься развитием не только мужского футбола, но и женского. Также 70-летний французский специалист будет принимать участие в процессах, связанных с IFAB, организацией, которая занимается изменением и регулированием правил игры в футбол.

«Я с нетерпением жду момента, когда начну свою деятельность, так как всегда интересовался анализом футбола в более широкой перспективе.

Миссия ФИФА как руководящего органа в мировом футболе действительно глобальна. Я считаю, что организация ставит спорт в центре своих целей и полна решимости развивать игру в самых разных компонентах. Я знаю, что могу внести свой вклад в достижение этих целей», — отметил Венгер.