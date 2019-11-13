Скачать
Среда, 13.11.2019
Известный испанский нападающий завершил карьеру
Известный испанский нападающий завершил карьеру
Украинка Сапсай - чемпионка мира по самбо
Украинка Сапсай - чемпионка мира по самбо
Ван Дейк - лучший футболист года по версии Goal
Ван Дейк - лучший футболист года по версии Goal
Днепр - Киев-Баскет: анонс и прогноз на матч Кубка ФИБА (Фото)
Днепр - Киев-Баскет: анонс и прогноз на матч Кубка ФИБА (Фото)

Форвард Атлетико: В Челси я перестал наслаждаться футболом

Форвард Атлетико: В Челси я перестал наслаждаться футболом
19:13 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Испанский форвард Альваро Мората рассказал о своих отношениях с игроками Челси.

Нападающий Атлетико Альваро Мората, контракт которого принадлежит Челси, рассказал о своих взимоотношениях с игроками "синих".

"Я нахожусь в Атлетико, и я счастлив, но раньше я перестал наслаждаться футболом".

"Это потому, что когда я был в Англии, иногда у меня возникало ощущение, что мои товарищи по команде смотрят на меня и думают, что я не сделал ничего хорошего для команды; это сводило меня с ума — это было плохое время для меня".

Шевченко объяснил, почему Попова нет в сборной Украины

"Были времена, когда я очень злился после игр, когда я разбивал свой телефон о стену, потому что я плохо играл. Было время, когда у меня болела спина, потом я играл, но чувствовал боль, и это расстраивало", — цитирует Морату Marca.

Ранее сообщалось, что "матрасники" могут укрепить нападение летом с помощью форварда ПСЖ Эдинсона Кавани.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Челси, Футбол, АПЛ, Альваро Мората, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Я снова дома": Роналдиньо объявил о возвращении в Барселону
02 Сербия - Украина: прогнозы букмекеров на заключительный матч отбора Евро-2020
03 Тайсон может покинуть Шахтер из-за расизма в Украине
04 Экс-звезда Барселоны приобрел именитый футбольный клуб
05 Очередная тренерская отставка в Италии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь