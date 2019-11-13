Форвард Атлетико: В Челси я перестал наслаждаться футболом

Новости спорта:Испанский форвард Альваро Мората рассказал о своих отношениях с игроками Челси.

Нападающий Атлетико Альваро Мората, контракт которого принадлежит Челси, рассказал о своих взимоотношениях с игроками "синих".

"Я нахожусь в Атлетико, и я счастлив, но раньше я перестал наслаждаться футболом".

"Это потому, что когда я был в Англии, иногда у меня возникало ощущение, что мои товарищи по команде смотрят на меня и думают, что я не сделал ничего хорошего для команды; это сводило меня с ума — это было плохое время для меня".

"Были времена, когда я очень злился после игр, когда я разбивал свой телефон о стену, потому что я плохо играл. Было время, когда у меня болела спина, потом я играл, но чувствовал боль, и это расстраивало", — цитирует Морату Marca.

Ранее сообщалось, что "матрасники" могут укрепить нападение летом с помощью форварда ПСЖ Эдинсона Кавани.