Защитник Динамо готов сыграть в матче Украины против Эстонии

Новости спорта:Защитник киевского Динамо Виталий Миколенко прокомментировал предстоящий матч сборной Украины.

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о своем самочувствии и мотивации на матч с Сербией.

"У меня все прекрасно, тренируюсь в общей группе. Готовлюсь к первой игре и буду стараться попасть в стартовый состав.

Отношения между игроками Динамо и Шахтера? Все хорошо. Ничего не могу сказать по этому поводу.

Мотивация на матч против Сербии? Нужно взять минимум одно очко, чтобы попасть в первую корзину при жеребьевке Евро-2020", – цитирует Миколенко dynamomania.

Напомним, 14 ноября украинцы проведут спарринг против Эстонии, а через три дня сыграют с сербами в рамках квалификации на Евро-2020.