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Тренер сборной Португалии рассказал о состоянии Роналду

Тренер сборной Португалии рассказал о состоянии Роналду
20:36 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду готов помочь своей команде в ближайших матчах.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подтвердил, что лидер команды Криштиану Роналду полностью восстановился после повреждения.

"Каждый хочет говорить о нем, потому что он лучший игрок в мире. Криштиану здесь, его вызвали, он в хорошей форме, и он будет играть", — сказао Сантуш на пресс-конференции.

Напомним, в ближайших матчах Португалия сыграет два матча отбора на Евро-2020 — против сборных Люксембурга и Литвы.

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К слову, Роналду удалось избежать санкций за конфликт с главным тренером Ювентуса Маурицио Сарри в матче против Милана.

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Сборная Португалии, Криштиану Роналду, Футбол, Евро-2020, Новости футбола.
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