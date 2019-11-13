Тренер сборной Португалии рассказал о состоянии Роналду

Новости спорта:Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду готов помочь своей команде в ближайших матчах.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подтвердил, что лидер команды Криштиану Роналду полностью восстановился после повреждения.

"Каждый хочет говорить о нем, потому что он лучший игрок в мире. Криштиану здесь, его вызвали, он в хорошей форме, и он будет играть", — сказао Сантуш на пресс-конференции.

Напомним, в ближайших матчах Португалия сыграет два матча отбора на Евро-2020 — против сборных Люксембурга и Литвы.

К слову, Роналду удалось избежать санкций за конфликт с главным тренером Ювентуса Маурицио Сарри в матче против Милана.