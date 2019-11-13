"Я не удивлен": Суарес - о поисках Барселоной нового форварда

Новости спорта:Форвард сборной Уругвая Луис Суарес прокомментировал слухи о том, что каталонский клуб ищет нового форварда.

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал слухи о том, что каталонский клуб ищет нового форварда.

«В «Барселоне» огромные требования. Ты сдаешь экзамен каждые три дня, плохую игру тебе никто не простит. Нелегко адаптироваться в таком большом клубе и забронировать место в основном составе. Я уже пять лет играю под таким давлением и всегда стараюсь с ним справляться.

Меня не удивляет, что «Барса» ищет нового форварда, таковы реалии футбола.

Ранее я уже говорил, что однажды придет время, когда мой возраст не позволит мне выступать за каталонский клуб», - сказал Суарес.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может бесплатно отпустить Суареса.