Бавария намерена приобрести суперзвезду сборной Германии

Полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане может стать главной целью для мюнхенской "Баварии" во время январского трансферного окна.
Вингер "горожан" был связан с переходом в состав чемпионов Германии летом, но повредил переднюю крестообразную связку во время поединка с "Ливерпулем" в августе. Немецкий футболист перенес операцию и понемногу готовится к возвращению на поле в новом году.
"У нас были дискуссии по поводу Сане, - заявил Sport Bild член правления "Баварии" Эдмунд Штойбер.
Травма и операция, которые потребовались игроку, сломали трансфер. Посмотрим, как все будет развиваться. Как председатель консультативного совета и член наблюдательного совета, я верю в директоров клуба. Если они предлагают покупку такого масштаба, значит это оправдано".