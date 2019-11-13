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Бавария намерена приобрести суперзвезду сборной Германии

Бавария намерена приобрести суперзвезду сборной Германии
22:43 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Футболист сборной Германии Лерой Сане все еще может сменить Ман Сити на Баварию.

Полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане может стать главной целью для мюнхенской "Баварии" во время январского трансферного окна.

Вингер "горожан" был связан с переходом в состав чемпионов Германии летом, но повредил переднюю крестообразную связку во время поединка с "Ливерпулем" в августе. Немецкий футболист перенес операцию и понемногу готовится к возвращению на поле в новом году.

"У нас были дискуссии по поводу Сане, - заявил Sport Bild член правления "Баварии" Эдмунд Штойбер.

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Травма и операция, которые потребовались игроку, сломали трансфер. Посмотрим, как все будет развиваться. Как председатель консультативного совета и член наблюдательного совета, я верю в директоров клуба. Если они предлагают покупку такого масштаба, значит это оправдано".

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ФК Бавария, ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Лерой Сане.
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