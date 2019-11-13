Куман: Я вполне могу возглавить Барселону

Новости спорта:Голландский специалист Рональд Коман не против возглавить каталонскую Барселону.

Экс-защитник "Барселоны", а ныне тренер сборной Голландии Рональд Коман высказался касательно возможного назначения в свой бывший клуб.

"Конечно, я вполне могу возглавить "Барселону". Но пока что я не могу думать об этом, сейчас все мои мысли лишь о чемпионате Европы", - приводит слова Кумана AS.

Рональд играл в "Барселоне" на протяжении 6 лет. Успел выиграть 4 чемпионата Испании, а также Лигу Чемпионов, забив решающий гол в финале. В тренерской карьере работал с "Саутгемптоном", "АЗ" и "Эвертоном".

Ранее сообщалось, что "Барселону" в декабре может принять наставник "Ривер Плейта".