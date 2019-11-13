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Маркус Рашфорд: Играть за МЮ - это огромная привилегия

Маркус Рашфорд: Играть за МЮ - это огромная привилегия
22:01 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Форвард сборной Англии Маркус Рашфорд заявил, что для него большая честь защищать цвета Манчестер Юнайтед.

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд заявил, что для него большая честь защищать цвета его команды.

"Играть за Манчестер Юнайтед — это огромная привилегия".

"Я был в Юнайтед много лет, и количество друзей, которых я видел, приходило и уходило, огромно, и это просто заставляет вас чувствовать привилегию, что вам удалось получить такую возможность".

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"Но как только вы получаете возможность, самое трудное — остаться в команде. Так что это проблема", — цитирует Рашфорда Goal.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Манчестер Юнайтед сможет помочь на поле полузащитник Поль Погба.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Новости футбола, Маркус Рашфорд.
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