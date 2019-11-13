Маркус Рашфорд: Играть за МЮ - это огромная привилегия

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд заявил, что для него большая честь защищать цвета его команды.
"Играть за Манчестер Юнайтед — это огромная привилегия".
"Я был в Юнайтед много лет, и количество друзей, которых я видел, приходило и уходило, огромно, и это просто заставляет вас чувствовать привилегию, что вам удалось получить такую возможность".
"Но как только вы получаете возможность, самое трудное — остаться в команде. Так что это проблема", — цитирует Рашфорда Goal.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время Манчестер Юнайтед сможет помочь на поле полузащитник Поль Погба.