Экс-звезда Шахтера назвал лучшего футболиста в истории

Новости спорта:Вингер сборной Бразилии Виллиан рассказал, кто по его мнению является лучшим футболистом всех времен.

Виллиан не сомневается в том, кто был лучшим игроком в истории.

"Роналдиньо был лучше всех, лучше, чем Криштиану Роналду и Лионель Месси", — заявил бразилец Goal в ответ на этот вопрос.

"Они забивают много голов, но то, что делал Ронни, было изумительно. Он был великолепен на поле и тоже забивал. Думаю, он остановился слишком рано. Если бы он продолжил играть на таком же уровне еще пару лет, его бы признали лучшим в мире три, четыре или пять раз".

"Но это произошло дважды (Роналдиньо получил один Золотой мяч – прим.), а затем я не знаю, что случилось. Он был моим главным кумиром в футболе".