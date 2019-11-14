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Экс-звезда Шахтера назвал лучшего футболиста в истории

Экс-звезда Шахтера назвал лучшего футболиста в истории
09:23 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Вингер сборной Бразилии Виллиан рассказал, кто по его мнению является лучшим футболистом всех времен.

Виллиан не сомневается в том, кто был лучшим игроком в истории.

"Роналдиньо был лучше всех, лучше, чем Криштиану Роналду и Лионель Месси", — заявил бразилец Goal в ответ на этот вопрос.

"Они забивают много голов, но то, что делал Ронни, было изумительно. Он был великолепен на поле и тоже забивал. Думаю, он остановился слишком рано. Если бы он продолжил играть на таком же уровне еще пару лет, его бы признали лучшим в мире три, четыре или пять раз".

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"Но это произошло дважды (Роналдиньо получил один Золотой мяч – прим.), а затем я не знаю, что случилось. Он был моим главным кумиром в футболе".

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Сборная Бразилии, Виллиан, ФК Челси, Футбол, Новости футбола.
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