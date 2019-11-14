Лидер Динамо: Шахтер всегда играет очень мощно

Новости спорта:Словенский атакующий хавбек Беньямин Вербич поделился своим мнением о смене тренера в донецком Шахтере.

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич прокомментировал смену главного тренера Шахтера. Словенский футболист объяснил, почему игра "горняков" не особо зависит от наставника команды.

"Изменилась ли игра Шахтера с приходом Луиша Каштру? Немного изменилась, команда стала действовать несколько по-другому. Но, в целом, это команда, которая не слишком зависит от имени наставника: Шахтер всегда играет очень мощно, независимо от того, кто возглавляет эту команду.

Там собраны высококлассные игроки, которые никогда не опускаются ниже определенного уровня. Именно это и является залогом стабильности команды.

Могут меняться наставники и отдельные футболисты, но благодаря тому, что у Шахтера хорошо поставлена игра, эта команда добивается успеха", - цитирует Вербича официальный сайт Динамо.

Ранее Вербич рассказал о своей мечте в Лиге Европы.