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Яремчук рассказал, какая мотивация у Украины на матч против Сербии

Яремчук рассказал, какая мотивация у Украины на матч против Сербии
09:56 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Форвард бельгийского Гента Роман Яремчук прокомментировал предстоящий матч сборной Украины против Сербии.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук считает, что в последней игре отбора на Евро-2020 против Сербии украинцы должны играть только на победу.

"Как всегда, в сборную мы приезжаем в хорошем настроении. Сейчас оно подкрепляется тем, что мы решили главную задачу и теперь спокойно готовимся к двум матчам – против Эстонии и заключительной игре в отборе на Евро-2020 с командой Сербии.

Пока тренеры нам не говорили, на кого и на что будет сделан акцент в запорожском матче с эстонцами. Все готовы к любым решениям, ведь мы доверяем Андрею Николаевичу и нашему штабу сборной.

Украина - Эстония: пресс-конференция Шевченко перед матчем

Сто процентов, что мы ответственно подойдем к матчу в Белграде. Прежде всего – это наш рейтинг. Будем ставить перед собой цель победить, даже несмотря на отсутствие турнирной мотивации. Хотелось бы еще раз порадовать наших болельщиков и завершить год победой.

Мы знаем, что у сербов мощные фаны, поэтому нас ждет тяжелая игра. Но пока о выезде в Сербии думаем меньше, ведь сначала надо сыграть товарищескую игру с Эстонией и также достойно представить Украину", – цитирует Яремчука Команда 1.

Напомним, команда Андрея Шевченко, которая уже гарантировала себе первое место в своей отборочной группе, 14-го ноября в товарищеском матче примет Эстонию, а 17-го – сыграет на выезде свой последний матч отбора против Сербии.

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Сборная Украины, Футбол, Сборная Сербии, Новости футбола, Роман Яремчук.
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