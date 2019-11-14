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Ман Сити намеревается обжаловать работу судей в игре с Ливерпулем

Ман Сити намеревается обжаловать работу судей в игре с Ливерпулем
11:23 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Представители Манчестер Сити намерены обжаловать работу судей на центральном матче 12-го тура АПЛ против Ливерпуля.

В «Манчестер Сити» остались недовольны работой арбитра Майкла Оливера в центральном матче 12-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:3).

Как сообщает The Sun, спустя сутки после поражения от красных «горожане» направили письмо главе Совета профессиональных судей Англии Майку Райли.

В обращении клуб выразил недовольство тем фактом, что в двух эпизодах, в которых мяч попал в руку защитнику мерсисайдцев Тренту Александер-Арнольду, не было назначено ни одного пенальти.

Известный испанский нападающий завершил карьеру

Отмечается, что Райли ответил на письмо «Манчестер Сити» весьма конструктивно. При этом сегодня, 14 ноября, состоится встреча владельцев всех 20 клубов Премьер-лиги, на которой он представит изменения в использовании системы видеоповторов (VAR).

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ФК Манчестер Сити, ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Майкл Оливер.
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