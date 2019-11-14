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Тренер Динамо З: Ольмо готов играть за лучшие клубы Европы

Тренер Динамо З: Ольмо готов играть за лучшие клубы Европы
11:37 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Главный тренер загребского Динамо Ненад Белица прокомментировал прогресс хавбека его команды Дани Ольмо.

Полузащитник загребского Динамо Дани Ольмо получил вызов в сборную Испании из чемпионата Хорватии.

Очевидно, что Ольмо находится на радарах ведущих команд Европы, а Ненад Белица, главный тренер Динамо З, считает, что тот уже готов играть в топ-клубе.

"Дани впечатляет и как футболист, и как человек. Очень скромный и амбициозный одновременно. Он хочет учиться каждый день, и я горжусь тем, что он в моей команде. Думаю, мы наблюдаем его последний сезон в Динамо З.

Известный испанский нападающий завершил карьеру

У него так много предложений. В конце концов, клуб и игрок вместе решат, что лучше для обеих сторон. Он готов играть за лучшие клубы Европы", — приводит слова Белицы 24sata.hr.

Одними из главных претендентов на испанского полузащитника являются Рома, Милан и Манчестер Сити.

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Футбол, ФК Динамо (Загреб), Новости футбола, Дани Ольмо.
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