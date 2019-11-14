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Супербомбардир Баварии назвал самого сложного соперника в своей карьере

Супербомбардир Баварии назвал самого сложного соперника в своей карьере
12:22 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Форвард сборной Польши Роберт Левандовски рассказал, кто был его самым сложным оппонентом в карьере.

Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски третий месяц подряд признается лучшим игроком клуба. В голосовании по итогам октября он набрал 75,6% голосов, уверенно опередив Сержа Гнабри (9,8%) и Мануэля Нойера (6,1%). В октябре форвард забил 7 голов, а в текущем месяце – 4 мяча.

Никому из игроков "Баварии" ранее не удавалось трижды подряд становиться игроком месяца в клубе, как сообщает официальный сайт мюнхенцев.

Стоит отметить, что в интервью журналисту Левандовски обмолвился, кого считает самым сложным защитником, против которого играл.

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"Самый тяжелый оппонент? В футболе очень много хороших защитников, но сложнее всех было с Серхио Рамосом. Я всегда был счастлив, что могу сражаться с ним на поле", - цитирует Роберта Goal.

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ФК Бавария, Футбол, Роберт Левандовски, Новости футбола.
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