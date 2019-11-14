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Арсен Венгер объяснил, почему он принял решение работать в ФИФА

Арсен Венгер объяснил, почему он принял решение работать в ФИФА
12:34 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Французский специалсит Арсен Венгер прокомментировал, для чего он заступил на пост руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола.

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал, для чего он заступил на пост руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола.

«Я хочу поделиться тем, чему научился сам, и хочу разделить эти знания об игре, которую я так люблю. Возможно, одна из лучших площадок и позиций для этого — ФИФА.

Я чувствую, что это та должность, где я могу помочь футболу расти и развиваться. Надеюсь, и в качественном плане, и в знаниях. В основном я хотел бы внести свой вклад в повышение эффективности и улучшение тренерской работы по всему миру», — приводит слова Венгера Independent.

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Французский специалист будет заниматься развитием не только мужского футбола, но и женского. Также Венгер будет принимать участие в процессах, связанных с IFAB, организацией, которая занимается изменением, совершенствованием и регулированием правил игры в футбол.

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ФК Арсенал (Лондон), Арсен Венгер, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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