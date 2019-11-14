Тренер сборной Франции прокомментировал ситуацию с Гризманном

Новости спорта:Французский специалист Дидье Дешам прокомментировал ситуацию с нападающим Антуаном Гризманном.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал ситуацию с нападающим Антуаном Гризманном и его положением в «Барселоне».

«Всё могло быть лучше, но я смотрю каждый его матч, и ситуация далека от катастрофической. Многое также зависит от позиции, на которой играет Антуан в «Барселоне».

В «Атлетико» он играл на своей позиции, поэтому показывал такую статистику. Возможно, он менее решителен в каталонском клубе, чем с нами в сборной. Однако Гризманн знает, как много он значит для нашей национальной команды и как я ему доверяю», — приводит слова Дешама ESPN.

Ранее появилась информация о том, что нападающему сборной Франции тяжело адаптироваться в испанском клубе из-за отношений с Лионелем Месси, другой роли на поле и недостатком общения с главным тренером команды Эрнесто Вальверде.