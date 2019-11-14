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Санчо раздосадован положением в Боруссии Д и хочет уйти

Санчо раздосадован положением в Боруссии Д и хочет уйти
13:19 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook

Новости спорта:Хавбек сборной Англии Джейдон Санчо может сменить клуб грядущим летом.

Атакующий хавбек сборной Англии Джейдон Санчо желает покинуть дортмундскую Боруссию. Об этом информирует Daily Mail.

По информации источника талантливый англичанин крайне обеспокоен своим текущим положением в немецком клубе и ближайшим летом планирует сменить чемпионат. Все проблемы Санчо начались с того, что он опоздал в расположение клуба после отъезда в сборную Англии, в результате чего клуб его оштрафовал на сто тысяч евро.

Кроме того наставник дортмундцев заменил Джейдона в середине первой половины игры против Баварии, заявив, что его не впечатлила игра Джейдона. Это решение было крайне суровым наказанием для англичанина, который неоднократно показывал на поле, что он в одиночку способен изменить ход игры, даже несмотря на неудачный старт матча.

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Английские Ливерпуль и Манчестер Юнайтед, а также ПСЖ и испанские Реал и Барселона следят за ситуацией и намерены подписать контракт с английским талантом.

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ФК Ливерпуль, ФК Боруссия Д, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Джейдон Санчо.
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