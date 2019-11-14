Санчо раздосадован положением в Боруссии Д и хочет уйти

Атакующий хавбек сборной Англии Джейдон Санчо желает покинуть дортмундскую Боруссию. Об этом информирует Daily Mail.
По информации источника талантливый англичанин крайне обеспокоен своим текущим положением в немецком клубе и ближайшим летом планирует сменить чемпионат. Все проблемы Санчо начались с того, что он опоздал в расположение клуба после отъезда в сборную Англии, в результате чего клуб его оштрафовал на сто тысяч евро.
Кроме того наставник дортмундцев заменил Джейдона в середине первой половины игры против Баварии, заявив, что его не впечатлила игра Джейдона. Это решение было крайне суровым наказанием для англичанина, который неоднократно показывал на поле, что он в одиночку способен изменить ход игры, даже несмотря на неудачный старт матча.
Английские Ливерпуль и Манчестер Юнайтед, а также ПСЖ и испанские Реал и Барселона следят за ситуацией и намерены подписать контракт с английским талантом.