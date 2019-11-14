Заявка сборной Украины на матч с Эстонией

Новости спорта:Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился со списком футболистов на матч против Эстонии.

Стала известна заявка национальной сборной Украины на товарищеский поединок против Эстонии, который пройдет сегодня, 14 ноября. Игра пройдет в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена".

Заявка сборной Украины:

Вратари: 1. Юрий Панькив. 12. Андрей Пятов. 23. Андрей Лунин.

Защитники: 2. Эдуард Соболь. 3. Игорь Пластун. 6. Артем Шабанов. 16. Виталий Миколенко. 19. Сергей Болбат. 21. Александр Караваев. 22. Николай Матвиенко.

Полузащитники: 4. Владимир Шепелев. 5. Сергей Сидорчук. 7. Андрей Ярмоленко. 8. Марьян Швед. 10. Евгений Коноплянка. 13. Дмитрий Иванисеня. 14. Виталий Буяльский. 15. Виктор Цыганков. 17. Евгений Шахов. 18. Роман Безус. 20. Виктор Коваленко.

Нападающие: 9. Роман Яремчук. 11. Артем Беседин.

Стоит отметить, что в списке места не нашлось центральному защитнику донецкого Шахтера Сергею Кривцову, который, к слову, начинал свои первые шаги в футболе именно в Запорожье, где и пройдет игра.

Поединок Украины против Эстонии состоится вечером четверга в 19:00 по киевскому времени. Прямая трансляция матча будет на канале Футбол.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко объяснил, почему в составе сборной Украины не нашлось место защитнику Динамо Киев Денису Попову.