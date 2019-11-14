Рома нацелилась на трансфер экс-форварда Шахтера

В ближайшее трансферное окно Рома намерена подписать нападающего, сообщает Corriere dello Sport. Сейчас Никола Калинич травмирован и у Эдина Джеко фактически нет альтернативы.
Одним из кандидатом является принадлежащий Бенфике Факундо Феррейра, который сейчас выступает на правах аренды за Эспаньол. Аргентинец играл под руководством нынешнего тренера Ромы Паулу Фонсеки в Шахтере.
В нынешнем сезоне 28-летний Феррейра забил только один гол в девяти матчах (с первых минут – пять) за Эспаньол в Ла Лиге.
Также Рома рассматривает кандидатуры нападающего Бенфики Хариса Сеферовича и форварда Эвертона Мойзе Кина.