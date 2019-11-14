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Рома нацелилась на трансфер экс-форварда Шахтера

Рома нацелилась на трансфер экс-форварда Шахтера
14:58 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Аргентинский форвард Факундо Феррейра вызвал интерес со стороны римской Ромы.

В ближайшее трансферное окно Рома намерена подписать нападающего, сообщает Corriere dello Sport. Сейчас Никола Калинич травмирован и у Эдина Джеко фактически нет альтернативы.

Одним из кандидатом является принадлежащий Бенфике Факундо Феррейра, который сейчас выступает на правах аренды за Эспаньол. Аргентинец играл под руководством нынешнего тренера Ромы Паулу Фонсеки в Шахтере.

В нынешнем сезоне 28-летний Феррейра забил только один гол в девяти матчах (с первых минут – пять) за Эспаньол в Ла Лиге.

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Также Рома рассматривает кандидатуры нападающего Бенфики Хариса Сеферовича и форварда Эвертона Мойзе Кина.

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ФК Рома, ФК Бенфика, Футбол, Новости футбола, Факундо Феррейра.
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