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Тренер Барселоны высказался в отношении Ракитича

Тренер Барселоны высказался в отношении Ракитича
15:08 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Эрнесто Вальверде прокомментировал возможный уход хорватского хавбека Ивана Ракитича из Барселоны.

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде не хочет вступать в дебаты с хорватским полузащитником команды после того, как Ракитич прокомментировал отсутствие игрового времени в клубе. Слова наставника после матча с "Картахеной" (0:2) приводит Marca.

"Мне нечего сказать по поводу комментариев Ивана. Его травма? Он ощущал дискомфорт в ахилловом сухожилии, надеемся, что повреждение несущественное и скоро он сможет тренироваться".

Барселона начинает искать замену "ветерану" клуба

Напомним, ранее хорватский хавбек каталонской "Барселоны" Иван Ракитич прокомментировал тот факт, что он практически не выходит на поле в этом сезоне – "словно кто-то забрал игрушку".

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ФК Барселона, Футбол, Эрнесто Вальверде, Новости футбола, Иван Ракитич.
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