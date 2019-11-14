Тренер Барселоны высказался в отношении Ракитича

Новости спорта:Эрнесто Вальверде прокомментировал возможный уход хорватского хавбека Ивана Ракитича из Барселоны.

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде не хочет вступать в дебаты с хорватским полузащитником команды после того, как Ракитич прокомментировал отсутствие игрового времени в клубе. Слова наставника после матча с "Картахеной" (0:2) приводит Marca.

"Мне нечего сказать по поводу комментариев Ивана. Его травма? Он ощущал дискомфорт в ахилловом сухожилии, надеемся, что повреждение несущественное и скоро он сможет тренироваться".

Напомним, ранее хорватский хавбек каталонской "Барселоны" Иван Ракитич прокомментировал тот факт, что он практически не выходит на поле в этом сезоне – "словно кто-то забрал игрушку".