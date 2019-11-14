Сегодня украинцы будут в синем

14 ноября на запорожской "Славутич-Арене" пройдет товарищеский поединок между национальными футбольными сборными Украины и Эстонии.
На сегодняшнем совещании представители команд и официальных лиц определили, в какой форме будут играть опененты, сообщает пресс-служба УАФ.
Сборная Украины проведет встречу в синем комплекте. Эстонцы выйдут на поле в белом.
Отмечается также, что из наших футболистов, которые готовились к поединку, в заявку на игру не попал защитник "Шахтера" Сергей Кривцов.
Как информировало агентство, встреча начнется в Запорожье в 19.00. В прямом эфире ее будет транслировать телеканал "Футбол 1".