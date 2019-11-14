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Яремчук: Об уходе из Гента речь не идет

Яремчук: Об уходе из Гента речь не идет
16:26 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Украинский футбольный форвард национальной сборной Украины и "Гента" Роман Яремчук поделился планами на ближайшее будущее.

Нападающий, в частности отметил, что в ближайшее время не собирается уходить из бельгийского клуба в другую европейскую команду. сообщает Zbirna.com.

"Об уходе из "Гента" речь не идет. Я недавно переподписал новый контракт с клубом, поэтому все мои мысли сосредоточены на этой команде. В ней меня все устраивает", - заявил Яремчук.

Свое состояние в завершающей фазе удачного для него сезона форвард оценил так: "Все хорошо. Буду продолжать прогрессировать, попробую закрепить то, что уже имею".

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Добавим, что в 79-ти матчах за "Гент" Яремчук забил 24 мяча, за национальную сборную Украины - 4 в 11-ти встречах.

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Сборная Украины, ФК Генк, Роман Яремчук, ФК Гент.
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