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Гайтана исполнит гимн Украины на матче в Запорожье

Гайтана исполнит гимн Украины на матче в Запорожье
17:02 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Каждый раз Украинская ассоциация футбола пытается приятно удивить болельщиков и нашу сборную в момент предматчевого исполнения Гимна Украины.

На матче в Харькове с Литвой гимн Украины исполнил Михаил Фома (DZIDZIO). 

В игре с Португалией гимн исполнял Национальный заслуженный академический народный хор Украины имени Григория Веревки в составе 125 человек. 

На товарищеском матче Украина – Эстония в Запорожье на "Славутич-Арена" эту почетную миссию поручили украинской певице Гайтане.

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"Это артистка, которую любят по всей Украине, которая защищала честь нашей страны на Евровидении и которая присоединилась к инициативе УЕФА #NoToRacism. Ведь эта проблема сейчас остро стоит как в мировом, так и в отечественном футболе", – объяснил такое решение президент УАФ Андрей Павелко.

Напомним, матч Украина – Эстония состоится в четверг, 14 ноября. 

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Эстония, Харьков, Гимн, Гимн Украины, Гайтана, Славутич-арена.
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