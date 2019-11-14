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Футболист сборной Украины: Мне жаль людей и семьи погибших в Украине и России

Футболист сборной Украины: Мне жаль людей и семьи погибших в Украине и России
17:33 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости спорта:Игорь Пластун признался, что решил не смотреть телевизор.

Защитник сборной Украины и бельгийского "Гента" Игорь Пластун рассказал, как относится к войне Украины и России на Донбассе.

Футболист дал интервью сайту Tribuna.com. "Когда началась ситуация с Россией, я очень переживал. Не знал, что произойдет, что будет с Украиной. Принял все близко к сердцу. Это шло от дня ко дню, от месяца к месяцу. Я понял, что ничего не меняется. Что бы я не сделал, что бы я не читал, это только негатив. Понял для себя, что не могу ничего изменить внутренним состоянием. И я перестал все читать и смотреть телевизор. Если я не знаю правды на 100 процентов, то не хочу быть пустословом, говорить, что кто-то хороший, а кто-то плохой. Точно для себя определил, что в политике любой страны, Германии, США, России, Украины, нет прозрачно чистых людей. Даже если они есть, то не решают глобальных вопросов. Вот и все", - отметил Пластун.

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Также игрок признался, что ему жаль людей по обе стороны противостояния: "Могу только сказать, что мне очень жалко людей и семьи погибших. И со стороны Украины, и точно так же со стороны России. Там точно так же сидит мать. Точно такая же, как и моя мать. Она переживает за своего сына, которого, возможно, отправляют в Донецк не по своей воле. И он там каким-то образом погибает. Вот это человеческая трагедия".

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Сборная Украины, Новости футбола, ФК Гент, Игорь Пластун.
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