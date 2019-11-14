В США нашли замену Ибрагимовичу

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17:54 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:«Лос-Анджелес Гэлакси» хочет купить Кавани на замену Ибрагимовичу.

Руководство клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» в межсезонье планирует усилить позицию нападающего. Ранее стан калифорнийцев покинул шведский форвард Златан Ибрагимович.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Гэлакси» намерен приобрести нападающего «Пари Сен-Жермен» Эдинсона Кавани.

Контракт Кавани с парижанами рассчитан до 30 июня 2020 года, но 32-летний уругваец может сменить клуб предстоящей зимой. «Лос-Анджелес» уже начал предварительные переговоры.

Ранее сообщалось, что в услугах Кавани заинтересован также «Интер Майами», одним из владельцев которого является бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм.

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В нынешнем сезоне Эдинсон забил 2 мяча в 8 встречах во всех турнирах на клубном уровне.

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Лос-Анджелес, Златан Ибрагимович, ФК ПСЖ, Эдинсон Кавани, Новости спорта.
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