Украина - Эстония: Шевченко выставил полурезервный состав

Новости спорта:Лунин и Пластун - в старте сборной Украины на матч с Эстонией.

Сборная Украины: Лунин - Соболь, Матвиенко, Пластун, Болбат - Шахов, Сидорчук, Коваленко - Цыганков, Ярмоленко, Беседин.

Запасные: 1. Юрий Панькив, 4. Владимир Шепелев, 6. Артем Шабанов, 8. Марьян Швед, 9. Роман Яремчук, 10. Евгений Коноплянка, 12. Андрей Пятов, 13. Дмитрий Иванисеня, 14. Виталий Буяльский, 16. Виталий Миколенко, 18. Роман Безус, 21. Александр Караваев.

Стоит отметить, что данный поединок состоится в Запорожье, на стадионе Славутич-Арена. Начало встречи - в 19:00.

Украина встречалась с Эстонией четыре раза. И в каждом случае побеждала всухую. Последняя встреча датировалась семь лет назад, и тогда сине-желтые выиграли 4:0.