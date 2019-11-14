Марчелло Липпи покинул Китай

Новости спорта:Липпи покинул пост главного тренера сборной Китая.

Известный итальянский тренер Марчелло Липпи во второй раз покинул сборную Китая, сообщает Goal. Итальянец объявил об этом после сегодняшнего поражения своей команды от Сирии в рамках отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре (1:2).

После четырех туров Китай занимает вторую строчку в турнирной таблице группы А. Отставание от лидера Сирии составляет пять очков. В следующем матче китайцы в марте 2020 года сразятся с Мальдивами.

В мае этого года Липпи сменил на посту главного тренера сборной Китая Фабио Каннаваро. Это было второе пришествие Липпи — напомним, что в первый раз итальянец возглавил сборную Китая в октябре 2016 года, но покинул команду в январе 2019 года после Кубка Азии.

В прошлом, 71-летний наставник был тренером Интера и Ювентуса. Также Липпи несколько раз возглавлял сборную Италии, с которой становился чемпионом мира в 2006 году.