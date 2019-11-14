Марчелло Липпи покинул Китай

Известный итальянский тренер Марчелло Липпи во второй раз покинул сборную Китая, сообщает Goal. Итальянец объявил об этом после сегодняшнего поражения своей команды от Сирии в рамках отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре (1:2).
После четырех туров Китай занимает вторую строчку в турнирной таблице группы А. Отставание от лидера Сирии составляет пять очков. В следующем матче китайцы в марте 2020 года сразятся с Мальдивами.
В мае этого года Липпи сменил на посту главного тренера сборной Китая Фабио Каннаваро. Это было второе пришествие Липпи — напомним, что в первый раз итальянец возглавил сборную Китая в октябре 2016 года, но покинул команду в январе 2019 года после Кубка Азии.
В прошлом, 71-летний наставник был тренером Интера и Ювентуса. Также Липпи несколько раз возглавлял сборную Италии, с которой становился чемпионом мира в 2006 году.