Роналду - журналистам: Теперь можете брать интервью у других

Новости спорта:Звездный португалец Криштиану Роналду рассказал о состоянии здоровья.

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду ответил журналистам на вопрос о своём текущем состоянии.

«Чтобы закрыть эту тему, можем сообщить новость, что с капитаном всё хорошо. Я не только в порядке, но могу сказать, что нахожусь в хорошей форме. Баланс определённо положительный. Теперь можете брать интервью у других», — приводит слова Роналду Football Italia.

Напомним, Роналду был крайне недоволен своей заменой в матче чемпионата Италии с «Миланом» и не стал пожимать руку главному тренеру «Ювентуса» Маурицио Сарри. Затем Криштиану, вместо того чтобы сесть на скамейку запасных, отправился в раздевалку. После форвард не стал дожидаться окончания встречи и покинул стадион за несколько минут до финального свистка. Также он был заменён в матче «Ювентуса» в Лиге чемпионов с «Локомотивом».