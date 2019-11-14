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Сборная Турции вышла на Евро-2020

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Сборная Турции вышла на Евро-2020
21:18 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Сборная Турции в Стамбуле принимала команду Исландии в рамках девятого тура отборочного этапа на чемпионат Европы.

Сборные Турции и Исландии сыграли вничью — 0:0 в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча проходила на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» в Стамбуле.

Ничья позволила хозяевам квалифицироваться в финальную часть Евро-2020. Сборная Турции набрала 20 очков и по-прежнему возглавляет турнирную таблицу группы H. У исландцев, которые занимают 3-е место, 16 очков. 2-е место занимает национальная команда Франции, набравшая 19 очков. Матч 9-го тура подопечные Дидье Дешама проведут сегодня со сборной Молдовы. Начало встречи — в 21:45.

Турция – Исландия 0:0

Турция: Гюнок — Челик (Байрам, 90+4), Демирал, Сеюнджю, Мераш — Туфан, Текдемир, Йокушлу — Чалханоглу (Айхан, 87), Ундер (Языджи, 81), Йылмаз.

Исландия: Халльдоурссон — Паульссон, Арнасон, Сигурдссон, Скуласон (Андерсон, 85) - Траустасон (Магнуссон, 63), Сигурдссон, Бьярнасон, Бедварссон - Сигторссон, Финнбогасон (Сигурдссон, 24).

Предупреждения: Туфан, Йокушлу, Челик - Траустасон, Сигторссон

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Благодаря ничьей в матче между турками и исландцами французы также вышли в финальную часть Евро-2020.

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Сборная Турции, Евро-2020, Сборная Исландии, Новости спорта, Новости футбола.
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