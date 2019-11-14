Еще один динамовец может возглавить Ворсклу

Новости спорта:Юрий Максимов может заменить бывшего партнера по Динамо Виталия Косовского.

Полтавская Ворскла может назначить на пост главного тренера Юрия Максимова, сообщает zbirna.com. Украинский тренер, который этим летом прекратил работу с азербайджанской Кешлей, готов вернуться в Украину.

Под руководством Максимова Кешля в прошлом сезоне заняла восьмое место в чемпионате Азербайджана и выиграла Кубок страны, обыграв в финале команду еще одного украинского тренера Романа Григорчука Габалу — 1:0.

В Украине Юрий Максимов работал с Оболонью, Кривбассом и Металлургом Д. В послужном списке тренера также числятся российская Мордовия и казахстанский Тараз.

Сегодня Ворскла уволила главного тренера команды Виталия Косовского. В текущем сезоне Ворскла идет на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 8 очков в 14 матчах. В следующем туре 23 ноября полтавский клуб на выезде сыграет против СК Днепр-1.