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Наставник эстонцев: Украина так хорошо работает, что может забивать в концовке

Наставник эстонцев: Украина так хорошо работает, что может забивать в концовке
23:04 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Специалист Карел Волайд отметил, что ожидал именно такой игры, которая и произошла.

Главный тренер сборной Эстонии Карел Волайд прокомментировал товарищеский поединок своей команды против украинской сборной (0:1).

"Мы провели хороший спарринг. Мы понимаем, что соперник действовал не оптимальным составом, но те ребята, которые вышли — продемонстрировали качественный футбол. У нас также было много молодежи. Мы ожидали именно такой картины игры", — приводит слова наставника пресс-служба УАФ.

"Возможно, в первом тайме нам не удалось хорошо работать с мячом, но со временем все стало налаживаться. Впрочем, мы проиграли, ведь Украина так хорошо работает, что может забивать решающие мячи в конце встречи", — заключил специалист.

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Сборная Украины, Евро-2020, Сборная Эстонии, Карел Волайд.
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