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Чехия одолела Косово и оформила выход на ЧЕ-2020 (Видео)

Чехия одолела Косово и оформила выход на ЧЕ-2020 (Видео)
09:33 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Чехия в домашнем матче добыла минимальную победу над Косово, а с ней и путевку на Евро-2020.

Сборная Чехии обыграла национальную команду Косово в матче 9-го тура отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года и вышла в финальную часть турнира. Встреча проходила на стадионе «Дусан Арена — Места Плзне» в Пльзене и завершилась со счётом 2:1.

Чехия — Косово 2:1

Голы: Крал, 71, Челустка, 79 — Нухиу, 50.

Чехия: Вацлик — Брабец, Боржил, Челюстка, Цоуфал — Соучек, Масопуст (Шевчик, 76), Дарида, Крал, Янкто (Кадержабек, 90) — Крменчик (Ондрашек, 61).

Косово: Мурич — Хадерджонай (Жегрова, 77), Ррахмани, Войвода, Алити — Целина (Рашани, 85), Бериша, Рашкай (Халими, 46), Кололи, Рашица — Нухиу.

Предупреждения: Боржил, Соучек — Рашкай, Алити, Нухиу, Жегрова.

Первыми в матче забили гости. На 50-й минуте ворота Томаша Вацлика после передачи Флорента Хадерджоная поразил Атдхи Нухиу. На 71-й минуте счёт сравнял полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал. Победу чехам принёс результативный удар Ондржея Челюстки. Результативную передачу ему отдал тот же Крал.

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В заключительном матче отбора Евро-2020 сборная Чехии 17 ноября сыграет в гостях с национальной командой Болгарии. В этот же день Косово примет Англию.

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