На Евро-2020 уже оформили путевки 10 из 24 участников

Новости спорта:Вашему вниманию список национальных сборных, квалифицировавшихся в финальную часть чемпионата Европы 2020.

Вчера, 14 ноября, определились ещё четыре сборные, обеспечившие себе участие в финальной части чемпионата Европы 2020 года.

К оформившим выход на Евро-2020 ранее сборным России, Бельгии, Италии, Польши, Испании и Украины присоединились национальные команды Турции, Франции, Англии и Чехии.

Национальные сборные, оформившие путевки в финальную часть Евро-2020:

1. Бельгия

2. Италия (сыграет в группе A — Рим, Баку)

3. Россия (сыграет в группе B — Санкт-Петербург, Копенгаген)

4. Польша

5. Украина

6. Испания (сыграет в группе E — Бильбао, Дублин)

7. Турция

8. Франция

9. Англия (сыграет в группе D — Лондон, Глазго)

10. Чехия

Напомним, финальная часть чемпионата Европы 2020 года пройдёт на 12 стадионах 12 городов 12 национальных ассоциаций УЕФА. Участие в турнире примут 24 сборные, которые будут разбиты на 6 групп по 4 команды. Жеребьёвка группового этапа Евро-2020 пройдёт 30 ноября 2019 года в Бухаресте. Финальный матч турнира будет сыгран 12 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».