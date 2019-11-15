Отбор Евро-2020: результаты всех матчей 14 ноября (Видео)

Новости спорта:Представляем вашему вниманию результаты всех матчей отбора на чемпионат Европы 2020 за четверг, 14 ноября.

Вчера, 14 ноября, были сыграны семь поединков квалификации чемпионата Европы 2020. Представляем вашему вниманию все результаты дня.

Группа А

Англичане дома не заметили сопротивления со стороны Черногории, отправив сопернику семь безответных мячей.

Капитан сборной Харри Кейн отметился хет-триком и обошел по количеству голов за Англию Алана Ширера, выйдя на 6-е место с 31 голом. Следующая цель для Кейна – Майкл Оуэн (40 мячей), а лидирует Уэйн Руни с 53.

Англия — Черногория 7:0

Голы: Окслейд-Чемберлейн, 11, Кейн, 19, 24, 37, Рашфорд, 30, Шофранац, 66 (аг), Абрахам, 84.

Англия: Пикфорд — Стоунз, Чилуэлл, Магуайр, Александер-Арнолд — Санчо, Маунт (Гомес, 70), Окслейд-Чемберлейн (Мэддисон, 56), Уинкс — Рэшфорд, Кейн (Абрахам, 57).

Черногория: Миятович — Лагатор, Радунович (Распопович, 46), Симич, Вешович — Шофранац, Хакшабанович (Болевич, 74), Йовович (Янкович, 65), Вукчевич, Хочко — Бечирай.

Предупреждения: Рашфорд — Вешович.

Чешская сборная дома едва не стала жертвой сенсации. В нелегком поединке хозяевам удалось обыграть косоварцев.

Чехия — Косово 2:1

Голы: Крал, 71, Челустка, 79 — Нухиу, 50.

Чехия: Вацлик — Брабец, Боржил, Челюстка, Цоуфал — Соучек, Масопуст (Шевчик, 76), Дарида, Крал, Янкто (Кадержабек, 90) — Крменчик (Ондрашек, 61).

Косово: Мурич — Хадерджонай (Жегрова, 77), Ррахмани, Войвода, Алити — Целина (Рашани, 85), Бериша, Рашкай (Халими, 46), Кололи, Рашица — Нухиу.

Предупреждения: Боржил, Соучек — Рашкай, Алити, Нухиу, Жегрова.

Таким образом, сборная Англии и Чехии оформили себе досрочные путевки на Евро-2020.

Группа В

Португалия открыла счет в матче против Литвы уже на 7-й минуте усилиями Криштиану Роналду. Он же и удвоил преимущество хозяев на минуте 22-й. На перерыв команды отправились при относительно неплохом счете для Литвы, а вот уже старт второй части встречи выдался кошмарным для литовцев. За первые 20 минут второй половины забили Пицци, Пасиенсия, Бернарду Силва и еще раз Роналду – 6:0.

Португалия — Литва 6:0

Голы: Роналду, 7 (с пенальти), 22, 65, Пицци, 52, Пасиенсия, 56, Б. Силва, 63

Португалия: Руй Патрисиу — Рикарду Перейра, Диаш, Фонте, Мариу Руй — Пицци, Невеш, Бруну Фернандеш (Моутиньо, 73) — Б. Силва (Брума, 66) — Пасиенсия, Роналду (Жота, 83)

Литва: Шеткус — Миколюнас, Паленис, Гирдвайнис, Андрюшкявичус — Сливка, Куклис (Матулвичус, 57), Шимкус — Новиковас, Голубицкас (Ласицкас, 72), Черных (Казлаускас, 80)

Предупреждения: Паленис, Миколюнас

Сборная Сербии на своем поле обыграла команду Люксембурга. Отметим, что за гостей голом отличился форвард Динамо Жерсон Родригес.

Сербия — Люксембург 3:2

Голы: Митрович, 11, 43, Радоньич, 70 — Родригес, 54, Тюрпель, 75

Сербия: Дмитрович — Максимович, Миленкович, Коларов, Младенович — Миливоевич, Максимович, Милинкович-Савич (Радоньич, 62), Тадич (Лукич, 90), Льяич (Джуричич, 79) — Митрович

Люксембург: Морис — Карлсон, Халль, Жерсон, Чанот, Янс — Тиль (Синани, 79), Тилль (Тюрпель, 61), Филиппс (Шкендерович, 46), Родригес — Девиль

Предупреждения: Тиль, Карлсон

Таким образом, сербы оставляют себе шансы на выход в главный турнир в преддверии заключительного поединка против сборной Украины.

Группа Н

Сборная Франции на своем поле добыла тяжелую волевую победу в игре против Молдовы, а Албания не сумела дома обыграть Андорру.

Франция — Молдова 2:1

Голы: Варан, 35, Жиру, 79 (с пенальти) — Рата, 9

Франция: Манданда — Павар, Варан, Ленгле, Динь — Канте, Толиссо, Мбаппе, Гризманн, Коман (Лемар, 88) — Жиру

Молдова: Кошелев — Красюн, Посмак, Армаш, Ярдан (Граур, 68) — Косюк, Карп, Ионита, Плэтикэ — Рата (Патрас, 82), Гынсарь (Милинеану, 74)

Предупреждения: Динь — Рата, Красюн, Ярдан, Посмак

Албания — Андорра 2:2

Голы: Балай, 6, Манаж, 55 — Мартинес, 18, 48

Албания: Бериша — Исмаили, Джимсити, Весели — Роши, Ндой (Баре, 60), Рамадани (Сефери, 73), Мемушай, Траши (Хисай, 46) — Балай, Манаж

Андорра: Гомес — Николас, Гарсия, Льовера, Рубио (Родригес, 71) — Мартинес (Фернандес, 79), Морено, Валес, Клемент -Алез, Сервос

Предупреждения: Балай — Рубио, Клемент, Льовера, Сервос

На сегодня, 15 ноября, запланированы восемь поединков отбора на чемпионат Европы 2020.