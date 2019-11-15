Отбор Евро-2020: результаты всех матчей 14 ноября (Видео)

Вчера, 14 ноября, были сыграны семь поединков квалификации чемпионата Европы 2020. Представляем вашему вниманию все результаты дня.
Группа А
Англичане дома не заметили сопротивления со стороны Черногории, отправив сопернику семь безответных мячей.
Капитан сборной Харри Кейн отметился хет-триком и обошел по количеству голов за Англию Алана Ширера, выйдя на 6-е место с 31 голом. Следующая цель для Кейна – Майкл Оуэн (40 мячей), а лидирует Уэйн Руни с 53.
Англия — Черногория 7:0
Голы: Окслейд-Чемберлейн, 11, Кейн, 19, 24, 37, Рашфорд, 30, Шофранац, 66 (аг), Абрахам, 84.
Англия: Пикфорд — Стоунз, Чилуэлл, Магуайр, Александер-Арнолд — Санчо, Маунт (Гомес, 70), Окслейд-Чемберлейн (Мэддисон, 56), Уинкс — Рэшфорд, Кейн (Абрахам, 57).
Черногория: Миятович — Лагатор, Радунович (Распопович, 46), Симич, Вешович — Шофранац, Хакшабанович (Болевич, 74), Йовович (Янкович, 65), Вукчевич, Хочко — Бечирай.
Предупреждения: Рашфорд — Вешович.
Чешская сборная дома едва не стала жертвой сенсации. В нелегком поединке хозяевам удалось обыграть косоварцев.
Чехия — Косово 2:1
Голы: Крал, 71, Челустка, 79 — Нухиу, 50.
Чехия: Вацлик — Брабец, Боржил, Челюстка, Цоуфал — Соучек, Масопуст (Шевчик, 76), Дарида, Крал, Янкто (Кадержабек, 90) — Крменчик (Ондрашек, 61).
Косово: Мурич — Хадерджонай (Жегрова, 77), Ррахмани, Войвода, Алити — Целина (Рашани, 85), Бериша, Рашкай (Халими, 46), Кололи, Рашица — Нухиу.
Предупреждения: Боржил, Соучек — Рашкай, Алити, Нухиу, Жегрова.
Таким образом, сборная Англии и Чехии оформили себе досрочные путевки на Евро-2020.
Группа В
Португалия открыла счет в матче против Литвы уже на 7-й минуте усилиями Криштиану Роналду. Он же и удвоил преимущество хозяев на минуте 22-й. На перерыв команды отправились при относительно неплохом счете для Литвы, а вот уже старт второй части встречи выдался кошмарным для литовцев. За первые 20 минут второй половины забили Пицци, Пасиенсия, Бернарду Силва и еще раз Роналду – 6:0.
Португалия — Литва 6:0
Голы: Роналду, 7 (с пенальти), 22, 65, Пицци, 52, Пасиенсия, 56, Б. Силва, 63
Португалия: Руй Патрисиу — Рикарду Перейра, Диаш, Фонте, Мариу Руй — Пицци, Невеш, Бруну Фернандеш (Моутиньо, 73) — Б. Силва (Брума, 66) — Пасиенсия, Роналду (Жота, 83)
Литва: Шеткус — Миколюнас, Паленис, Гирдвайнис, Андрюшкявичус — Сливка, Куклис (Матулвичус, 57), Шимкус — Новиковас, Голубицкас (Ласицкас, 72), Черных (Казлаускас, 80)
Предупреждения: Паленис, Миколюнас
Сборная Сербии на своем поле обыграла команду Люксембурга. Отметим, что за гостей голом отличился форвард Динамо Жерсон Родригес.
Сербия — Люксембург 3:2
Голы: Митрович, 11, 43, Радоньич, 70 — Родригес, 54, Тюрпель, 75
Сербия: Дмитрович — Максимович, Миленкович, Коларов, Младенович — Миливоевич, Максимович, Милинкович-Савич (Радоньич, 62), Тадич (Лукич, 90), Льяич (Джуричич, 79) — Митрович
Люксембург: Морис — Карлсон, Халль, Жерсон, Чанот, Янс — Тиль (Синани, 79), Тилль (Тюрпель, 61), Филиппс (Шкендерович, 46), Родригес — Девиль
Предупреждения: Тиль, Карлсон
Таким образом, сербы оставляют себе шансы на выход в главный турнир в преддверии заключительного поединка против сборной Украины.
Группа Н
Сборная Франции на своем поле добыла тяжелую волевую победу в игре против Молдовы, а Албания не сумела дома обыграть Андорру.
Франция — Молдова 2:1
Голы: Варан, 35, Жиру, 79 (с пенальти) — Рата, 9
Франция: Манданда — Павар, Варан, Ленгле, Динь — Канте, Толиссо, Мбаппе, Гризманн, Коман (Лемар, 88) — Жиру
Молдова: Кошелев — Красюн, Посмак, Армаш, Ярдан (Граур, 68) — Косюк, Карп, Ионита, Плэтикэ — Рата (Патрас, 82), Гынсарь (Милинеану, 74)
Предупреждения: Динь — Рата, Красюн, Ярдан, Посмак
Албания — Андорра 2:2
Голы: Балай, 6, Манаж, 55 — Мартинес, 18, 48
Албания: Бериша — Исмаили, Джимсити, Весели — Роши, Ндой (Баре, 60), Рамадани (Сефери, 73), Мемушай, Траши (Хисай, 46) — Балай, Манаж
Андорра: Гомес — Николас, Гарсия, Льовера, Рубио (Родригес, 71) — Мартинес (Фернандес, 79), Морено, Валес, Клемент -Алез, Сервос
Предупреждения: Балай — Рубио, Клемент, Льовера, Сервос
На сегодня, 15 ноября, запланированы восемь поединков отбора на чемпионат Европы 2020.