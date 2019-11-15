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Один из ключевых игроков Арсенала получил предложение из Серии А

Один из ключевых игроков Арсенала получил предложение из Серии А
10:02 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Испанский защитник лондонского Арсенала Эктор Бельерин может перебраться в итальянский чемпионат.

Альберто Бонитес, агент крайнего защитника Арсенала Эктора Бельерина, заявил, что к футболисту проявлял интерес один из клубов Серии А.

"В настоящее время Бельерин сосредоточен на обязательствах в команде. Он получил тяжелую травму и возвращается к своему обычному уровню. Ему нравится Италия, и уже был интерес со стороны итальянского клуба, но я не могу его раскрыть".

"У него длинный контракт, и отнять его у Арсенала будет нелегко, он их вице-капитан. Посмотрим, как пройдет сезон", — сказал агент Sky Sport Italia.

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Напомним, испанский футболист лишь недавно восстановился после тяжелой травмы. Ранее Бельерин высказал свое мнение о ситуации вокруг конфликта Гранита Джаки с болельщиками.

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ФК Арсенал (Лондон), Серия А, Футбол, Чемпионат Италии, Новости футбола, Эктор Бельерин.
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