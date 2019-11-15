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Тренер ЛА Гэлакси: Ибрагимович хочет повесить бутсы на гвоздь в Италии

Тренер ЛА Гэлакси: Ибрагимович хочет повесить бутсы на гвоздь в Италии
10:17 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Гильермо Баррос Скелотто поделился мнением о будущем легендарного шведского нападающего Златана Ибрагимовича.

Главный тренер «Лос-Анджелес Гэлакси» Гильермо Баррос Скелотто поделился мнением о будущем нападающего Златана Ибрагимовича, который в конце этого года покинет клуб по истечении контракта.

«Он пока не знает, что будет делать дальше. Златан – великолепный футболист, но я не знаю, каким будет его следующий шаг. Возможно, он закончит карьеру в Неаполе или Милане. Он заслуживает и хочет повесить бутсы на гвоздь в Италии.

Что касается варианта с «Наполи», Златан и Анчелотти отлично знают друг друга. Ибрагимович обладает всеми характеристиками, в которых клуб нуждается в данный момент», — цитирует Скелотто Goal.com со ссылкой на Radio Kiss Kiss.

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За полтора года в «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан провёл 58 матчей, в которых забил 53 мяча и отдал 15 голевых передач. Ранее сообщалось, что 38-летним шведом, помимо Италии, интересуются в Австралии.

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ФК Лос-Анджелес Гэлакси, Златан Ибрагимович, Серия А, МЛС, Футбол, Новости футбола.
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