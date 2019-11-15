Футболисты Ювентуса намерены провести серьезную беседу с Роналду

Новости спорта:Леонардо Бонуччи прокомментировал скандальную ситуацию между одноклубником Криштиану Роналду и главным тренером Ювентуса.

Защитник Ювентуса Леонардо Бонуччи прокомментировал скандальную ситуацию между одноклубником Криштиану Роналду и наставником "Старой синьоры" Маурицио Сарри.

"Я хочу смотреть в будущее, а не в прошлое. У нас будет время поговорить об этом инциденте, но сейчас я бы хотел сосредоточиться на сборной.

Роналду сыграет за Португалию, а это значит, что он в хорошем физическом и психологическом состоянии. Когда он вернется в Турин, у нас будет возможность встретиться и поговорить. У нас впереди еще много матчей, в которых понадобится Роналду", – цитирует Бонуччи Football-Italia.

Напомним, Роналду был недоволен своими заменами в двух подряд матчах Ювентуса. Во вчерашней игре против Литвы Криштиану оформил хет-трик и помог уничтожить литовцев (6:0).