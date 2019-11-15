Украина - Эстония: слова Волайда после матча

Новости спорта:Карел Волайд прокомментировал поражение своих подопечных в игре против сборной Украины.

Главный тренер сборной Эстонии Карел Волайд прокомментировал поражение своих подопечных в игре против сборной Украины (0:1).

"Мы провели хороший спарринг. Понимаем, что соперник играл не оптимальным составом, но те ребята, которые вышли, продемонстрировали качественный футбол.

У нас также было много молодежи. Мы ожидали именно такой картины игры. Возможно, в первом тайме нам не удалось хорошо работать с мячом, но со временем все начало налаживаться.

Мы проиграли, ведь Украина так хорошо работает, что может забивать решающие мячи в концовке встречи", - сказал Волайд в интервью УАФ.

Напомним, тренер сборной Украины Андрей Шевченко также дал комментарий по игре с Эстонией.