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Коноплянка поведал об инсайдах из лагеря сборной Украины

Коноплянка поведал об инсайдах из лагеря сборной Украины
12:00 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Полузащитник донецкого Шахтера Евгений Коноплянка рассказал немного об Андрее Шевченко.

Хавбек сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал интересные инсайды из лагеря национальной команды.

"Умеет ли Шевченко шутить? Это дело он любит, особенно если есть результат. В хорошем настроении шутки и приколы от него гарантированы.

Может кто-то пошутить над Шевченко? Так, издалека и аккуратно, чтобы шутка долетела до Шевченко только на следующий день.

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У Зинченко 929 тысяч подписчиков, а у меня 432 тысячи? Для меня Instagram ничего не значит. Это просто убивание времени. От силы могу потратить десять свободных минут на Instagram – в те минуты, когда хочется просто полежать. Есть много более приятных и полезных вещей", – рассказал Коноплянка в интервью Валерию Пригорницкому.

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол, Новости футбола, Евгений Коноплянка.
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