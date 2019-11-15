Ярмоленко: С Сербией будем играть на победу

Новости спорта:Форвард лондонского Вест Хэма прокомментировал поединок сборной Украины против Сербии.

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко - о победе над Эстонией (1:0) и будущем поединке с Сербией.

«Я считаю, что мы хорошо сыграли против организованной команды. Было нелегко, но закончилось все нормально. Хорошо, что Роман забил этот штрафной. Результат в любом матче важен, ведь пришел полный стадион не в лучшую погоду. Поэтому хотелось порадовать болельщиков и результатом, и качеством игры.

Что касается матча с Сербией, то ни в коем случае мы не смотрим на него как на товарищеский. Хотя мы выполнили главную задачу, будем выходить на игру и выполнять тот план, который даст нам тренерский штаб. Когда надеваешь футболку национальной сборной, не может быть товарищеских игр. Я думаю, что сегодня в этом все убедились, ведь ребята старались, бились, доказывали свое право играть в сборной.

В матче с Сербией будем играть на победу, но не следует забывать, что нам будет противостоять сильный соперник. Это футбол, посмотрим. Но я уверен, что мы будем придерживаться свойственного нам стиля игры. Будем действовать агрессивно - как в атаке, так и в обороне», - сказал Андрей Ярмоленко.