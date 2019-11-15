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Один из лучший футболистов в истории Арсенала мог возглавить Барселону

Один из лучший футболистов в истории Арсенала мог возглавить Барселону
13:14 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Французский специалист и экс-игрок Арсенала Тьерри Анри мог возглавить каталонскую Барселону.

Руководство «Барселоны» могло назначить бывшего форварда команды Тьерри Анри главным тренером команды в случае увольнения наставника клуба Эрнесто Вальверде. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

До этого момента опыт Анри на тренерском поприще был только в «Монако», где он был уволен спустя 19 матчей. Также француз был помощником главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса. Нынешний наставник «Монреаль Импэкт» рассматривался руководством испанского клуба в качестве альтернативного варианта Рональду Куману. Голландский специалист не раз говорил, что его мечта — однажды возглавить «Барселону». Но он не рассматривает эту возможность, пока не закончится чемпионат Европы 2020 года.

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Отмечается, что испанский клуб хотел назначить бывшего игрока команды, так как Тьерри Анри знаком со стилем игры, структурой клуба и игроками, что могло положительно повлиять на команду.

Тьерри Анри защищал цвета каталонского клуба с 2007 по 2010 год. Французский нападающий принял участие в 80 матчах и забил 35 голов.

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ФК Барселона, Футбол, Тьерри Анри, Новости футбола.
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