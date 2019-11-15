Тренер дал добро: РБ Лейпциг покинет главная звезда клуба

Новости спорта:Юлиан Нагельсманн прокомментировал возможный уход из клуба нападающего Тимо Вернера.

Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн прокомментировал возможный уход из клуба нападающего Тимо Вернера.

Согласно слухам, забивший 61 гол в 104 матчах Бундеслиги за "РБ Лейпциг" Вернер находится в числе трансферных целей "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуля" и "Челси".

"В свое время я рекомендовал Никласу Зюле сделать шаг вперед и перейти из "Хоффенхайма" в "Баварию". Я друг игрокам и доверяю им. Когда меня спрашивают, я делюсь реальным взглядом на вещи и даю советы по планированию жизни, основываясь на своей совести. Я уже посоветовал многим игрокам снять обручальные кольца от брака с действующим клубом.

Так я поступлю и с Тимо Вернером, если он будет прогрессировать намного быстрее, чем «РБ Лейпциг", – цитирует Нагельсманна Sport Bild.