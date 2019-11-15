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Испанские каналы намерены бойкотировать Суперкубок страны

Испанские каналы намерены бойкотировать Суперкубок страны
14:26 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Суперкубок Испании будет разыгрываться в новом формате и уже известны участники.

Суперкубок Испании могут не показать на федеральном телевидении после того, как было объявлено о проведении финала в Саудовской Аравии. Об этом сообщает La Vanguardia.

Испанский телеканал RTVE отказался от участия в торгах за права на трансляцию финального этапа Суперкубка. Mediaset и Atresmedia присоединились к бойкоту.

Как говорится в официальных заявлениях телеканалов, они не хотят транслировать Суперкубок Испании из страны, где не соблюдаются права человека.

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Стоит отметить, что Суперкубок Испании будет разыгрываться в новом формате и уже известны участники. Впервые в нем примут участие четыре команды, сам турнир будет состоять из полуфинала и финала. В турнире будут играть чемпион, вице-чемпион страны, а также обладатель и финалист Кубка страны. В этом сезоне примут участие «Барселона», «Атлетико», «Реал» и «Валенсия».

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ФК Реал, ФК Барселона, ФК Валенсия, ФК Атлетико М, Футбол, Суперкубок Испании, Новости футбола.
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