Испанские каналы намерены бойкотировать Суперкубок страны

Новости спорта:Суперкубок Испании будет разыгрываться в новом формате и уже известны участники.

Суперкубок Испании могут не показать на федеральном телевидении после того, как было объявлено о проведении финала в Саудовской Аравии. Об этом сообщает La Vanguardia.

Испанский телеканал RTVE отказался от участия в торгах за права на трансляцию финального этапа Суперкубка. Mediaset и Atresmedia присоединились к бойкоту.

Как говорится в официальных заявлениях телеканалов, они не хотят транслировать Суперкубок Испании из страны, где не соблюдаются права человека.

Стоит отметить, что Суперкубок Испании будет разыгрываться в новом формате и уже известны участники. Впервые в нем примут участие четыре команды, сам турнир будет состоять из полуфинала и финала. В турнире будут играть чемпион, вице-чемпион страны, а также обладатель и финалист Кубка страны. В этом сезоне примут участие «Барселона», «Атлетико», «Реал» и «Валенсия».