Скачать
Пятница, 15.11.2019
Украина на последних минутах вырвала победу у Эстонии
Украина на последних минутах вырвала победу у Эстонии
Отбор Евро-2020: результаты всех матчей 14 ноября (Видео)
Отбор Евро-2020: результаты всех матчей 14 ноября (Видео)
На Евро-2020 уже оформили путевки 10 из 24 участников
На Евро-2020 уже оформили путевки 10 из 24 участников
Роналду сделал 55-й хет-трик в карьере (Видео)
Роналду сделал 55-й хет-трик в карьере (Видео)

Украинский футболист: Меня Аякс купил за космическую суму

Украинский футболист: Меня Аякс купил за космическую суму
15:08 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Twitter

Новости спорта:Андрей Демченко рассказал, как оказался в Аяксе.

Главный тренер «Металлиста-1925» Андрей Демченко рассказал о трансфере в «Аякс».

«Я стал лучшим бомбардиром молодежного чемпионата Европы U-18. Там были все скауты. Я попал на заметку к скаутам «Аякса». Так и оказался в команде.

Меня купили за 1 миллион долларов. Тогда это был космос. «Аякс» заплатил миллион за трансфер ЦСКА, и я попал в одну из лучших команд мира.

Джеррард признался, что будет испытывать, если возглавит Ливерпуль

Не получилось в «Аяксе» (4 матча за команду – прим.), потому что я был просто талантливым мальчиком, но не понимал системы игры. Плюс конкуренция. Там играл Клюйверт, Нванкво Кану сидел на замене», – сказал Демченко.

Вместе с «Аяксом» Демченко выиграл Лигу чемпионов в сезоне 1994/95.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Аякс, Новости спорта, Новости футбола, Металлург Запорожье, Андрей Демченко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина 1:0 Эстония: события матча (Видео)
02 Роналду - журналистам: Теперь можете брать интервью у других
03 Украина на последних минутах вырвала победу у Эстонии
04 Отбор Евро-2020: результаты всех матчей 14 ноября (Видео)
05 Пеле: Надеюсь, Роналду хватит здоровья и сил побить мой рекорд
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь