Украинский футболист: Меня Аякс купил за космическую суму

Новости спорта:Андрей Демченко рассказал, как оказался в Аяксе.

Главный тренер «Металлиста-1925» Андрей Демченко рассказал о трансфере в «Аякс».

«Я стал лучшим бомбардиром молодежного чемпионата Европы U-18. Там были все скауты. Я попал на заметку к скаутам «Аякса». Так и оказался в команде.

Меня купили за 1 миллион долларов. Тогда это был космос. «Аякс» заплатил миллион за трансфер ЦСКА, и я попал в одну из лучших команд мира.

Не получилось в «Аяксе» (4 матча за команду – прим.), потому что я был просто талантливым мальчиком, но не понимал системы игры. Плюс конкуренция. Там играл Клюйверт, Нванкво Кану сидел на замене», – сказал Демченко.

Вместе с «Аяксом» Демченко выиграл Лигу чемпионов в сезоне 1994/95.