Тренер ФК Львов назвал слабые места своей команды

Новости спорта:Егише Меликян рассказал, какие аспекты стоит улучшить его футболистам.

Главный тренер ФК «Львов» Егише Меликян рассказал о подготовке команды к следующему матчу УПЛ против «Шахтера»:

«Неважно, «Шахтер», «Динамо» или «Днепр-1» — подготовка всегда идет максимально сконцентрировано, организовано и с максимальной самоотдачей. Потому, что это официальные игры, а нам необходимы очки и за них нам нужно бороться.

Что надо игрокам? Время и самоотдача. Я не знаю сколько времени у меня есть, и насколько мне его хватит. У руководства есть свой лимит времени, они дают его и ждут. Нет такого, чтобы работать два года, три года, пять или больше, потому что ты так хочешь. Есть лимит.

Строить игру — это то же сам, что строить дом. Сначала строится фундмент, для того, чтобы начать класть кирпичи ему необходимо высохнуть. Образно, чтобы тот фундамент высох нужно ждать 20 дней, затем следует другой этап, который также требует времени. Хочешь ты этого или нет, но это факт.