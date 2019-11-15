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Манчестер Сити намерен купить двоих игроков Лестера

Манчестер Сити намерен купить двоих игроков Лестера
16:13 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Чагарлу Сеюнджю и Джонни Эванс могут перейти в МС.

Манчестер Сити проявляет интерес к защитникам Лестера Джонни Эвансу и Чаглару Сеюнджю, передает Sky Sports.

Горожане нуждаются в укреплении центра обороны после ухода Венсана Компани и травм Эмерика Ляпорта и Джона Стоунза. В последних матчах в защите Сити играл номинальный опорный хавбек Фернандиньо.

Главный тренер чемпионов Англии Хосеп Гвардиола прошлым летом хотел приобрести Харри Магуайра, но центрбек Лестера за 85 миллионов фунтов перебрался в Манчестер Юнайтед.

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В нынешнем сезоне 31-летний Эванс и 23-летний Сеюнджю сыграли по 12 матчей за Лестер, причем турок отличился голом и результативной передачей.

По итогам 12 туров Манчестер Сити занимает всего лишь четвертое место в чемпионате Англии и отстает от лидирующего Ливерпуля на девять очков.

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ФК Манчестер Сити, Джонни Эванс, АПЛ, Новости спорта, ФК Лестер, Новости футбола.
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