Манчестер Сити намерен купить двоих игроков Лестера

Новости спорта:Чагарлу Сеюнджю и Джонни Эванс могут перейти в МС.

Манчестер Сити проявляет интерес к защитникам Лестера Джонни Эвансу и Чаглару Сеюнджю, передает Sky Sports.

Горожане нуждаются в укреплении центра обороны после ухода Венсана Компани и травм Эмерика Ляпорта и Джона Стоунза. В последних матчах в защите Сити играл номинальный опорный хавбек Фернандиньо.

Главный тренер чемпионов Англии Хосеп Гвардиола прошлым летом хотел приобрести Харри Магуайра, но центрбек Лестера за 85 миллионов фунтов перебрался в Манчестер Юнайтед.

В нынешнем сезоне 31-летний Эванс и 23-летний Сеюнджю сыграли по 12 матчей за Лестер, причем турок отличился голом и результативной передачей.

По итогам 12 туров Манчестер Сити занимает всего лишь четвертое место в чемпионате Англии и отстает от лидирующего Ливерпуля на девять очков.