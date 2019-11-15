Милан хочет купить лидеров Шахтера и Динамо

Новости спорта:Милан следит за Тайсоном и Дани Ольмо из загребского Динамо.

Согласно сообщений от источников, капитан Шахтера и лидер нападения Динамо Загреб могут этой зимой пополнить состав Милана.

Эту информацию в общении с итальянскими СМИ подтвердил и спортдир загребского клуба Марко Вукелич.

Дани Ольмо выступает за Динамо с 2015 года, в хорватском чемпионате он сыграл 72 матча, в которых забил 18 голов.

Тайсон перешел в Шахтер в январе 2013 года из Металлиста, сыграв за это время в УПЛ 152 матча и забил 31 гол. Также на его счету 1 забитый мяч в 7 играх за сборную Бразилии.