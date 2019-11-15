Бразилия - Аргентина: смотреть онлайн матча (Видео)

Новости спорта:Сборная Аргентины встречается с командой Бразилии в товарищеском матче.

В пятницу, 15 ноября, на стадионе Кинг Сауд Юниверсити (Рияд) состоится международный товарищеский матч, в котором встретятся сборные Бразилии и Аргентины.

Встречу южноамериканских команд обслужит бригада арбитров во главе с Мэттом Конгером из Новой Зеландии.

Бразилия и Аргентина ранее встречались 116 раз. Преимущество по количеству побед на стороне бразильцев – 47. Аргентинцы, в свою очередь, оказывались сильнее соперника 43 раза. Ещё 26 матчей этих команд завершились ничьей.

Время начала матча - 19:00.

В июле текущего года Бразилия и Аргентина встретились в полуфинале Кубка Америки, тогда «пентакампеоне» уверенно обыграли соперника – 2:0. Именно после поединка лидер «альбиселесте» Лионель Месси схлопотал трехмесячный бан. Отбыв наказание «десятка» сборной Аргентины получил вызов в национальную сборную.