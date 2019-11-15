Максимов: Ворскла, безусловно, команда с именем

Новости спорта:Юрий Максимов поделился эмоциями от назначения на пост главного тренера Ворсклы.

Юрий Максимов, сменивший у руля «Ворсклы» своего экс-партнера по «Динамо» Виталия Косовского, в пятницу был представлен игрокам и провел первую тренировку.

«Пока задача познакомиться с футболистами. Понятно, что на эмоциях каждый хочет себя показать. Будем работать, посмотрим, как будет в дальнейшем.

Главное – чтобы желание у них было. В психологическом плане нужно вывести ребят на новый уровень. Думаю, футбол покажет и результат покажет.

«Ворскла» - это команда с именем. Год назад она была на третьем месте, играла в Лиге Европы. Проблемы сейчас у всех есть. Наша задача выйти и будем что-то решать», - сказал Максимов.